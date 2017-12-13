  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'daki Kudüs zirvesi dünya basınında

Türkiye'nin çağrısı üzerine toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, dünya basınında geniş yer buldu. Televizyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınladı.

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İstanbuldaki Kudüs zirvesi dünya basınında

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 23'ü lider düzeyinde 48 ülkeden temsilcinin katıldığı Kudüs gündemli İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi, ulusal basının yanı sıra dış basında da geniş yankı buldu.

Televizyonlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlarken, haberlerde Erdoğan'ın, "İsrail işgal devletidir, aynı zamanda bir terör devletidir" sözleri öne çıktı. Reuters, AFP gibi uluslararası haber ajansları da zirvedeki açıklamaları anbean abonelerine duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İsrail terör devleti" sözlerine yer verildi ve Erdoğan'ın bu ifadeyi bir haftada ikinci kez kullandığına dikkat çekildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde Erdoğan’ın, Filistin’in başkenti olarak Doğu Kudüs’ün tanınması çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Haberde, Erdoğan'ın İsrail'i "işgalci" ve "terör devleti" olarak nitelendirdiği de yer aldı.

“Erdoğan, İsrail’i keskin sözlerle eleştirdi” diyen The Independent haberinde, “Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunu yapmak için Filistin devletini tanımayan devletleri tanımaya çağırdığını söyledi” ifadelerine yer verdi.

BBC World haberine, "Erdoğan: Dünya Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımalı" başlığını attı.

CNBC: Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail'i "terör" devleti olarak nitelendiriyor, Kudüs'ün "kırmızı çizgimiz" olduğunu söylüyor.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesi Erdoğan’ın sözlerini okuyucularına son dakika bilgisi olarak geçti. CNBC’nin haberinde, “Türk Cumhurbaşkanı İsrail’e saldırıda bulunarak ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanımasının terör eylemlerini ödüllendirmek olduğunu söyledi” denildi.

Fransız Le Monde gazetesinin internet sitesi toplantıyı, “Erdoğan ezilen Müslümanların savunucusu olarak karşımıza çıkıyor” başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberde, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanı düzeyinde toplantıya katıldığı hatırlatılarak Suudi Arabistan’dan bir Bakanın da İstanbul’a geldiğine dikkat çekildi.

Toplantıyı İstanbul’dan takip eden El Cezire muhabiri Muhammed Adow, Erdoğan’ın konuşmasını, “Erdoğan, İslam dünyasını birleştirmenin ve ABD’ye toplu bir karşılık vermenin yollarını arıyor” sözleriyle yorumladı. Adow, “Ancak Erdoğan ürkütücü bir görevle karşı karşıya. Salonda seslendiği liderler arasında birbirleriyle hiç diplomatik ilişkisi olmayan ve ABD’yle ilişkilerini kurban etmemek için sadece retorik muhalefet gösteren liderler de vardı” dedi.

El Cezire'nin İngilizce yayın yapan internet sitesindeki haberde, Müslüman liderlerin Trump'ın Kudüs kararını reddettiği de vurgulandı. 

Etiketler: Kudüs Zirvesi, kudüs, İİT
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