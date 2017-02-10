İstanbul'daki ilk FETÖ davasında 50 tanık dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 17'si tutuklu 29 polisin yargılandığı davanın 4 günlük duruşmaları süresince 50 tanık dinlendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde, 6 Şubat Pazartesi günü başlayan ve 9 Şubat Perşembe gecesi sona eren 4 günlük duruşma süresince, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan 50 kişi, bu kez mahkemeye çağrılarak "tanık" savunmaları alındı.

Tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Duruşmada, daha önce tutuksuz olarak yargılanan bir sanıkla ilgili, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi ve dosyasının mahkemeye gönderilmesi üzerine, celse arasında tutuklama kararı verildiği ve 16 olan tutuklu sanık sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Tanık anlatımlarının ardından, tutuklu sanık ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, bunlara ilişkin ara kararını da son duruşmada açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Murat Dursun'u, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye eden heyet, delil durumuna göre diğer 16 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Heyet, yeni tanıklar dinlenilmek üzere duruşmayı 4 Nisan'a erteledi. AA