İstanbul'daki FETÖ operasyonunda tutuklananların sayısı 77'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 35'i daha tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Üsküdar ile Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 158'e yükseldi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i daha tutuklanırken, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha önce adliyeye çıkarılan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 15'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerden 35'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 77'ye yükseldi.