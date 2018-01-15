İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin ilk davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 20 polisin yargılandığı davada, 2 sanığın müebbet, diğer 13 sanığın ise 3 yıl 11 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erkol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin ile tutuksuz 14 sanık katıldı. Davanın müdahil kurumları Hazine ve Başbakanlık'ı avukat Remziye Başkan temsil etti.

Duruşmada, karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu. Sırasıyla söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkemenin kararı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İshak Erkol ve Mahmut Sofuoğlulları'nı, diğer "darbeye teşebbüs" suçlamaları arasında sabit kabul edilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıkların yargılama sürecindeki iyi hallerini takdiri indirim nedeni sayan heyet, sanıkların cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanıklar Ferhat Apa, Adil Tiftik, Hakan Pekyılmaz, Ali Bozan ve Eyüp Şahin'in de aynı şekilde, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan, yargılama sürecindeki iyi hallerini de gözeterek 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Mustafa Uygun'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Heyet, sanık Soytürk Yıldız'ın "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkla ilgili hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

Tazminat isteyebilecekleri hatırlatıldı

Sanıklar Abdulkadir Üstünal'ın, "darbeye teşebbüs", Sertaç Kuytu, Altan Zeybek ve Cengiz Çalık'ın da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından değil "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatine varıldığını bildiren heyet, bu sanıkların "görevi kötüye kullanmak" suçundan onar ay, "örgüt adına suç işlemek" suçundan da 3 yıl 1 ay onbeşer gün olmak üzere toplam 3 yıl 11 ay onbeşer gün hapisle cezalandırılmasını hükme bağladı.

Aynı şekilde sanıklar Emre Çatalbaş, Cem Günerhan ve Ersan Görül'ün de, "görevi kötüye kullanmak" suçundan onar ay, "örgüt adına suç işlemek" suçundan da 4 yıl ikişer ay olmak üzere toplam beşer yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran heyet, tüm bu sanıklarla ilgili olumlu kanaat oluşmadığı için herhangi bir erteleme yoluna gitmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kamuran Güngör, Semih Yüksel ve Samet Durak'ın, "Anayasal düzeni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, Murat Dursun'un da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, suç işledikleri sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.

Tutuklu 6 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden heyet, beraat eden sanıklara tazminat isteme haklarının olduğunu da hatırlattı ve bu sanıklara avukatlık ücreti olarak 4 bin 300 liranın Hazine'den ödenmesini hükme bağladı.

Kaynak: AA