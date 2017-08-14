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İstanbul'da polis memurunun şehit edilmesine yönelik yayın kısıtlaması kararı

İstanbul'da polis memurunun şehit edilmesi olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın kısıtlaması getirildi.

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İstanbulda polis memurunun şehit edilmesine yönelik yayın kısıtlaması kararı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir polis memurunu bıçakla şehit etmesine ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarla olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi riski nedeniyle yayın kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltı işlemleri sırasında DEAŞ mensubu bir şüphelinin görevli polis memurunu şehit etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığının milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanununun 3/2 maddesi ve 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yasaklanması ile soruşturma dosyası hakkında 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmesi kararı verilmiştir."

Etiketler: DEAŞ, istanbul emniyet müdürlüğü
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