  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyona çok sayıda polis katılıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda PKKya yönelik operasyon başlatıldı

Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele şubeleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Polis helikopteri destekli operasyonda, 10 zırhlı polis aracı ve narkotik dedektör köpekleri de yer adlı.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlendiği öğrenilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonun halen sürdüğü bildirildi.

Etiketler: terör operasyonu, PKK, Küçükçekmece, terör örgütü, istanbul operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER