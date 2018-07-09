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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli

İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.

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İstanbulda Kurban Bayramında toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli

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Etiketler: kurban bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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