İstanbul'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli

İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için Meclis'te
Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi
NSU davasında karar duruşması 11 Temmuz'da
Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu
Çin, petrolünü ABD yerine İran’dan temin edecek
112’ye asılsız ihbara 250 lira para cezası
İsrail'den Filistin kanalı Al-Quds'e yasak
15 Temmuz manşetleri kitap haline getirildi