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İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlıkları bir metreyi aştı.

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İstanbulda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlıkları bir metreyi aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oluyor.

TEM otoyolunda çalışma yapan ekipler yolun açık tutulmasını sağlarken, ilçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapan Büyükşehir Belediyesi, trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya paketi, çay ve hazır çorba dağıttı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda zaman zaman aksayan trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.

Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, 153 Beyaz masa ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kar kalınlığı bir metreyi aştı

İstanbul'da en son ölçülen kar kalınlığı Çatalca-Subaşı'da 110 santimetre, Arnavutköy'de 60-65 santimetre, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 santimetre, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50 santimetre, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 40 santimetre, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 30-35 santimetre, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25 santimetre, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 20 santimetre Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 15-18 santimetre, Pendik, Kartal, Tuzla'da 10 santimetreye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri sabah saatlerinden itibaren 15 bin 93 ton tuz, 132 ton solüsyon kullandı.

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