İstanbul'da günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" dedi.

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, İstanbul'da ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle randevu sisteminin "ertesi gün pasaport randevusu" verebilecek hale getirildiğini belirtti.

Pasaportta Ertesi Gün Randevu Kolaylığı pic.twitter.com/HgVwULXNMy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 29 Mayıs 2018

Kaynak: AA