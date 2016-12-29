İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

Maltepe'de freni boşalan kamyonun 8 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı.
Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.