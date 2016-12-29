Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.536
    Euro: 3.697
  • BIST: 77654.35
    Altın: 130.418

Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

Maltepe'de freni boşalan kamyon 8 araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbulda freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi

 Maltepe'de freni boşalan kamyonun 8 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler: İstanbul, maltepe, kaza, 6 yaralı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  GÜNDEM

GÜNDEM HABERLERİ

Tüm Gündem Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER