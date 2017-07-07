  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı.

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İstanbulda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik 32 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Etiketler: İstanbul, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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