  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul’da eylem hazırlığındaki DHKP-C’li terörist yakalandı

İstanbul Şişli’de gerçekleşen terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda eylem hazırlığındaki DHKP-Cli terörist yakalandı

İstanbul Şişli’de gerçekleşen terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Şahsın girdiği evde araştırma yapan ekipler iki adet pompalı tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Nurtepe’de bir eve şüpheli bir şahsın mühimmat bıraktığı ihbarını alan en Şişli ve Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği sokağa giderek operasyon başlattı. Sokakta şüpheli şahsı yakalayan polis ekipleri, şahsın girdiği eve baskın düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı arama sonucunda 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Evde yapılan aramada bulunan silah ve mühimmatlara ise polis tarafından el koyuldu. Şahsın yapılan incelemesinde silahlı terör örgütüne üye olma ve nitelikle yağma suçundan aranan C.İ. olduğunu belirledi. Emniyette işlemleri tamamlanan C.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi Sıla Abalay polisle girdiği çatışmada öldürülmesinin ardından, C.İ.’nin Abalay için eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Etiketler: İstanbul, DHKP-C, pompalı tüfek
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