İstanbul'da eylem hazırlığında olan 12 terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın, Hakkari Şemdinli ve Siirt Eruh ilçelerinde 15 Ağustos 1984 tarihinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin yıl dönümünde İstanbul'da şiddet içerikli korsan gösteri, silahlı saldırı gibi eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.