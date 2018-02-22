İstanbul'da Doğu Guta saldırıları protesto edildi

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça yazı ve resimlerin yer aldığı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ömer Faruk Teke, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen uluslararası kararları ve savaş sözleşmelerini ihlal ettiğini söyledi.

"250 bin çocuk kuşatma altında"

Rejimin kimyasal silah, misket bombası ve tüm yasaklı silahları kullanarak çocukları öldürdüğünü belirten Teke, ''Guta'da 2012 yılından bu zamana 400 bin kişi kuşatma altındadır. Bunlardan 250 bini çocuklardan oluşmaktadır. Guta'da çocuklar, hastaneler, okullar, camiler ve pazarlar hedef alınıyor.'' diye konuştu.

"Son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti"

Teke, Guta'nın gerilimin azalma bölgesi gösterilmesine rağmen Rusya ve Esed rejiminin katliam boyutuna ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Guta'da 2017'den bu zamana kadar Esed ve Rusya tüm vahşetini kullanmaktadır. 570 kişi şehit düşmüştür. Bunların 196'sı çocuk ve 107'si kadındır. Son 4 günde şehitlerin sayısı 237'ye ulaşmıştır. Birçoğu tıbbi tedaviden mahrum olduğundan ölüm oranları artıyor. Ölüm tehlikesi yaşayan 1250 yaralı bulunmaktadır. Son 24 saat içerisinde de 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün bunlar sessiz kalan tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Biz buradan Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütler, barışı destekleyen devletler, insan haklarını savunan tüm kuruluşlara sesleniyoruz. Uluslararası kararların uygulanmasını, katliamların durdurulmasını, demografik yapının değişmemesini, kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve sivillerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesini talep ediyoruz.''

Basın açıklaması, Arapça olarak da okundu.

Kaynak: AA