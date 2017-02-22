  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik'te terör örgütü DEAŞ'a ait 41 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 çapında 6 fişek, çok sayıda çeşitli dijital ve yazılı belgelerle örgütsel doküman ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri tamamlanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Terör örgütü DEAŞ, sultanbeyli, pendik, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 gözaltı
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