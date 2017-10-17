İstanbul'da ByLock operasyonu: 53 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları belirlenen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınanların arasında mimar, mühendis ve editörler var.
İstanbul'da FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları belirlenen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul'da FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları belirlenen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınanların arasında mimar, mühendis ve editörler var.