  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.729
    EURO 3.964
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.35
Buradasınız : » » İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbulda bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

İLGİLİ GALERİLER

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 56 daireli bina, saat 16:40 civarında çöktü.

HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem riski nedeniyle 2 yıl önce boşaltılmış olan binanın çökmesi sonucu, yoldan geçmekte olan biri 5 yaşında çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Olayda 17 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup-olmadığını araştırmaya devam ediyor. Arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor. Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bölgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluştu. Çökenin binanın yanındaki iki bina da tahliye edildi.

Zarar gören bazı araçlar, patlama riskine karşı uzaklaştırıldı. Binanın 1993 yılında inşa edildiği ve depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesi nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında 24 Aralık 2015'te tahliye edildiği açıklandı. 

 

 

Etiketler: Zeytinburnu, İstanbul, bina çöktü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER