İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 56 daireli bina, saat 16:40 civarında çöktü.

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Deprem riski nedeniyle 2 yıl önce boşaltılmış olan binanın çökmesi sonucu, yoldan geçmekte olan biri 5 yaşında çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Olayda 17 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup-olmadığını araştırmaya devam ediyor. Arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor. Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bölgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluştu. Çökenin binanın yanındaki iki bina da tahliye edildi.

Zarar gören bazı araçlar, patlama riskine karşı uzaklaştırıldı. Binanın 1993 yılında inşa edildiği ve depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesi nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında 24 Aralık 2015'te tahliye edildiği açıklandı.