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İstanbul'da bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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İstanbulda bina çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

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İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı bina çöktü. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 56 daireli bina, saat 16:40 civarında çöktü.

Deprem riski nedeniyle 2 yıl önce boşaltılmış olan binanın çökmesi sonucu, yoldan geçmekte olan biri 6 yaşında çocuk, iki kişi hayatını kaybetti.

Olayda 10 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup-olmadığını araştırmaya devam ediyor.

Binanın 1993 yılında inşa edildiği ve depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesi nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında 24 Ocak 2015'te tahliye edildiği açıklandı.

 

 

Etiketler: Zeytinburnu, İstanbul, bina çöktü
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