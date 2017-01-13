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İstanbul'da bina çöktü: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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İstanbulda bina çöktü: 1 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, binanın enkazı altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, apartmanın 56 daireli olduğunu ve çökme tehlikesine karşı yaklaşık 1 yıl önce tahliye edildiğini ifade etti.

Aydın, binanın önümüzdeki günlerde yıkılmasının planlandığını da söyledi.

Ayrıca, olayda yaralananlar olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında başka kalan olup-olmadığını araştırmaya devam ediliyor.

 

 

Etiketler: Zeytinburnu, İstanbul, bina çöktü
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