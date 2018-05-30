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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Taksim ve çevresinde yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gezi Parkı odaklı olayların yıl dönümü nedeniyle yarın 15.30’dan emniyet tedbirlerinin bitimine kadar Taksim ve çevresinde kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Zambak Sokak - Meşelik Sokak kesişimi, Atıf Yılmaz Caddesi - Sadrı Alışık Sokak kesişimi, Balo Sokak - Turnacı Caddesi kesişimi, Yeniçarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi ve Tünel Giriş trafiğe kapatılarak, bu yollardan İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.

Mete Kavşağı, AKM önü Kavşağı, Kazancı Yokuşu ve Osmanlı Sokak'tan Sıraselviler Caddesi'ne akım verilmezken, Divan Kavşağı'ndan da Mete Caddesi istikameti Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi ve Kazancı Yokuşu İstikameti alternatif yollar olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Taksim
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