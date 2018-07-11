İstanbul'da Adnan Oktar ve grubuna operasyon

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Başta Adnan Oktar'ın evi olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dev operasyonda 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik suçlamalar arasında, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçları yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber