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İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapılıyor.

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İstanbulda 5 bin polisin katılımıyla &quot;Yeditepe Huzur&quot; uygulaması

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede saat 20.00'de başlatıldı.

"Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor. Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

Uygulama esnasında, il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de uygulama noktalarını ziyaret edip, çalışmaları ve alınan önlemleri denetledi. AA

Etiketler: polis helikopteri, polis, İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması, istanbul emniyet müdürlüğü
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