İstanbul'da 14.00'ten sonra daha ciddi yağış bekleniyor

İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle yaşanan son gelimeleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

'14.00'ten sonra yeni yağış bekleniyor'

Vali Şahin, saat 14.00'ten sonra yeniden bir yağışın beklendiğini ve akşam saatlerine kadar sürmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Ciddi sıkıntı yaşanan bir bölge olmadığını da söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

'Yaşanan sıkıntılara ekipler müdahale ediyor. Birkaç noktada çalışmalar yoğunlaştı. Bazı altgeçitlerde fiziki yapı ve aşırı yağış nedeniyle su birikmeleri oldu. Ekipler bu noktalara hızla müdahale ediyor. Trafik akışının düzenlenmesi için ekipler görev başında. Trafiğin rahat akışı için çalışılıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, yağış akşama kadar devam edecek, trafiğe zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları. Bu uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış. Bunları inşallah hızla telafi edeceğiz.'

'Daha ciddi yağış bekleniyor'

İstanbul'un normal yağışın çok üzerinde bir yağış aldığını belirten Kadir Topbaş ise "Bir saatte metrekareye 65-110 kilogram yağış düştü" dedi.

Vali Şahin'in saat 14.00'te beklendiğini söylediği yağışın "daha ciddi" olacağını belirten Topbaş, "Toprak doyduğu için yağacak yağmur çukur bölgelere inebilir. Hassasiyet gösterilirse bu sıkıntıyı aşarız" diye konuştu.