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Buradasınız : » » İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Geri sayım başladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Geri sayım başladı

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edecek.

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İstanbula kar ne zaman yağacak? Geri sayım başladı

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak.

Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "kar" önlemi

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda, yarın saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.

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