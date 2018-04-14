İstanbul'a 15 yılda 127 sağlık tesisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- 16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı, suyu olmayan bir İstanbul aldık mı, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı, o çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu.

- Avcılar, 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 41'lik 'evet' oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız.

- Son 15 yılda İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık.

- Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık.

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