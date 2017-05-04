İstanbul yollarındaki yeni akıllı rehber: İBB Navi

İstanbul'da internetsiz navigasyon dönemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İBB Navi" hizmeti için bir akıllı telefon yeterli...

Uygulamayla yalnız İstanbul'un değil Marmara Bölgesi’nin trafik yoğunluk bilgilerine ulaşılabiliyor. Trafik gözlem kameralarını anlık olarak vatandaşlar gözlemleyebiliyor.

"İBB Navi" kullanıcılarını hedefine en kısa sürede ulaştırmayı amaçlıyor. Alternatif rotalar, mesafe ve tahmini varış süresini hesaplıyor.

Toplu taşıma araçlarını da içinde barındıran bir navigasyon olan İBB Navi yayalara da hizmet veriyor.

Otobüs, minibüs, metro, tüm taşıma araçlarının rotalarını bu sistemle görmek mümkün.

Uygulama, hata ya da trafik akışını etkileyen bir olumsuzluk durumunda kullanıcıya otomatik olarak yeni rota oluşturuyor.

Navigasyona istediğiniz güzergahı yazdığınızda, her biri için üç alternatif sunuluyor. Yolcu hangi rotay seçerse rota üzerinden yolculuk başlıyor.

İBB Navi için oluşturulan trafik kontrol merkezinde ise, istanbul trafiği binden fazla kamerayla an ve an canlı olarak izlenebiliyor.

İBB Navi en önemli özelliği ise internetsiz olarak kullanılabilmesi, İstanbul trafiği hakkında bilgi almak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey bir akıllı telefon. Uygulama, android ve ios işletim sistemlerinden akıllı telefona indirebiliyor. TRTHABER