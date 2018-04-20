İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk konukları çocuklar oldu

Havalimanının büyüklüğünden etkilenen çocuklar, İstanbul'un simgelerinden olacak ödüllü hava trafik kontrol kulesini ve pisti gezdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çocuklara havalimanını gezdirerek bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Arslan, havalimanında fiziki ilerlemenin yüzde 85'i geçtiğini belirterek, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok misafirin teşrifleriyle havalimanının hizmete açılacağını söyledi.

"Şu anda havalimanına uçak inebilir"

Gayrettepe-3. Havalimanı metro inşaatı çalışmalarının son sürat devam ettiğini dile getiren Arslan, "Tünel delme makineleri geldi. Çalışma başladı, tüneller deliniyor, metro yapılıyor. Şu anda havalimanına uçak inebilir" diye konuştu.

Arslan, havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağına dikkati çekerek, terminalde 143 körük bulunacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini söyledi.

"Elektrik ve suda yıllık tasarruf 33 milyon liranın üzerinde"

Havalimanının çevre dostu olduğuna işaret eden Arslan, burada sağlanacak elektrik tasarrufunun yıllık karşılığının 19 bin konutun elektriğine eşdeğer olduğunu söyledi.

Havalimanında drenajlar ve yağmur suyu toplanması da dahil bütün suyun tekrar geri dönüşümle kullanılabilir hale getirildiğini anlatan Arslan, "Her yıl yıllık 5 bin 500 konutun su ihtiyacını karşılayacak miktarda su tasarrufu elde etmiş olacağız. Sadece elektrik ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 33 milyon liranın üzerinde" dedi.

Arslan, havalimanı tasarlanırken geleceği düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, şimdiden Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nı görmelerini istedik ve değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatmak için Türkiye'nin 7 bölgesinden 70 çocukla havalimanında bir araya geldik."

Bakan Arslan, bir çocuğun "4. Havalimanını ne zaman yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Biz bu kadarını yaptık, 4. Havalimanını da ileride sizler yapacaksınız" cevabını verdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısına ilişkin bir soruya karşılık Arslan, ilk etapta 100 bin kişinin çalışacağı havalimanında, bu sayının daha sonra 225 bine çıkacağını, yan sektörlerle 1,5 milyona yükseleceğini söyledi.

Arslan, ayrıca havalimanının işletilmesi süresince yüklenicilerin yılda 1 milyar euro ödeyeceğini, 25 yıllık işletme sürecinde de 22 milyar euro'dan fazla ödeme yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA