İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yaptı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki programlarının ardından İstanbul'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na saat 20.30'da iniş yaptı.

"TC-ANK" uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste indi. Erdoğan'ın, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Muhteşem bir esere sahip olduk.https://t.co/VxfaIzWX1l pic.twitter.com/wRImkki4Ps — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpitten yaptığı konuşmada, muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

"Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı" projesi

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden olan ve gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin Uzakdoğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendirecek yeni havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi

Toplamda 42 ayda tamamlanacak ilk etapta, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacak.

Dev kargo şirketleri yer kiralamak için başvurdu

Yerli ve yabancı lojistik şirketlerin dev tesisler kurmak için planlar yaptığı yeni havalimanında, dünyanın önde gelen kargo şirketleri de yer kiralamak için başvurdu.

Atatürk Havalimanı’nda 48 saati bulan yük işlemleri, 3. Havalimanı ile yaklaşık 3 saate kadar inecek. Böylece Türkiye’nin hava kargoda merkez olmasının önündeki en önemli engel kalkacak. Afrika, Uzak Doğu ve Orta Asya, İstanbul’u kullanarak Avrupa ve ABD ile buluşacak.

Ekonomiyi canlandıracak

Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı 3. Havalimanı, ekonomiyi de canlandıracak. Havalimanının 2025’te ekonomiye katkısı 20 milyar doları bulacak. Bu rakam, dünyadaki 103 ülkenin milli gelirinden daha fazla.

Dünyanın en büyük yap-işlet-devret projesi

Yeni havalimanı; hem yatırım hem kira geliri açısından dünyanın en büyük yap-işlet-devret projesi. Dev yatırımla yaklaşık 25 milyar euroluk kira geliri elde edilmesi de bekleniyor.

Proje, 100 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturacak. Ancak bu rakam havacılık sektörü ile sınırlı kalmayacak. Turizm ve lojistik başta olmak üzere farklı sektörler de dahil edildiğinde hedef kısa sürede 225 bin kişilik ilave istihdam yaratılması.

3. Havalimanı, büyümenin de itici gücü olacak. Havayolu taşımacılığında koltuk kapasitesindeki her yüzde 10’luk artış ekonomik büyümede yüzde 1 oranında yükseliş sağlayacak. Buna göre; dev projenin Türkiye ekonomisine katkısının milli gelirin yüzde 5’i, kadar olabileceği hesaplanıyor.

Kaynak: TRT Haber