İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor

Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilk karı bu hafta yağacak. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olarak görülecek.

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. Cumartesi günü de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü pazar günü de devam edecek olan kar yağışının etkisi altına girecek.

3 Ocak 2017 Salı Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İHA