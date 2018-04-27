İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. " denildi.

İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresi Maltepe

26 bin 174 personelin bayram kutlamalarında görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergâhlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur-Sen Kocaeli'nde, DİSK ise İstanbul'da kitlesel olarak kutlamalar gerçekleştirecek.

Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı, Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Anadolu şehirlerinde kutlama kararı aldı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için 2016'da Çanakkale'de, geçen yıl çeşitli sivil toplum örgütleriyle Ankara'da kutlama yapan Türk-İş, bu yılki programını, Zeytin Dalı Harekatı'na da destek amacıyla Hatay'da geniş bir katılımla düzenleyecek.

1 Mayıs'ı geçen yıl Erzurum İstasyon Meydanı'nda mehter takımı ve cirit gösterileriyle renkli bir şekilde kutlayan Hak-İş ise bu yıl emekçilerle Adana'da buluşacak.

Kaynak: TRT Haber