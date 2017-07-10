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Buradasınız : » » İstanbul Valiliği, CHP mitingine katılımcı sayısının 175.000 olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği, CHP mitingine katılımcı sayısının 175.000 olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği, "Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır" dedi.

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İstanbul Valiliği, CHP mitingine katılımcı sayısının 175.000 olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de miting düzenlediği alanın yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucu, katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin kişi olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP'nin Maltepe Etkinlik Alanında düzenlediği mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır." denildi.

Etiketler: İstanbul Valiliği, CHP, chp miting, kılıçdaroğlu yürüyüş
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