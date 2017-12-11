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Buradasınız : » » İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti. Gece vakti kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar, sabaha karşı hayatını kaybetti.

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar İstanbul'da vefat etti. 57 yaşındaki İbrahim Çağlar'ın bu sabaha karşı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İbrahim Çağlar kimdir? 

İbrahim Çağlar 1960 yılında İstanbul'da doğdu.

AK Parti ve MÜSİAD kurucu üyesi olan Çağlar, 1999 yılında İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliğine seçildi. 2004-2009 yılları arasında İTÖ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

İbrahim Çağlar 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çağlar aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıydı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın eşi Nilgün Çağlar'ı telefonla aradı, taziye dileğinde bulundu. 

Erdoğan, telefonla görüştüğü Nilgün Çağlar'a eşinin vefatından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağlar ailesine, sabır, metanet ve başsağlığı dileğinde bulunarak, Allah'tan rahmet diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Çağlar'ın toplumun sevgisini kazanmış olan çalışkan bir insan olduğunu vurguladı.
 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

 

 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba

 

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İTO Başkanı İbrahim Çağlar
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