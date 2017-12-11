İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar vefat etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar İstanbul'da vefat etti. 57 yaşındaki İbrahim Çağlar'ın bu sabaha karşı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İbrahim Çağlar kimdir?

İbrahim Çağlar 1960 yılında İstanbul'da doğdu.

AK Parti ve MÜSİAD kurucu üyesi olan Çağlar, 1999 yılında İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliğine seçildi. 2004-2009 yılları arasında İTÖ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

İbrahim Çağlar 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çağlar aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıydı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın eşi Nilgün Çağlar'ı telefonla aradı, taziye dileğinde bulundu.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Nilgün Çağlar'a eşinin vefatından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağlar ailesine, sabır, metanet ve başsağlığı dileğinde bulunarak, Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Çağlar'ın toplumun sevgisini kazanmış olan çalışkan bir insan olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli dostum, güzel insan, İTO Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 11 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Vefatını teessürle öğrendiğim İstanbul Ticaret Odası'nın Değerli Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve iş dünyamızın başı sağolsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 11 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğim İstanbul Ticaret Odası’nın kıymetli Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 11 Aralık 2017

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

İTO Başkanımız Değerli Kardeşim İbrahim Çağlar’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 11 Aralık 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı, değerli dost, güzel insan İbrahim Çağlar dün gece vefat etti. Mekanı cennet olsun! Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/AWxCCek5qS — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 11 Aralık 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba

Partimizin kurucu üyelerinden İstanbul Ticaret Odası'nın Değerli Başkanı İbrahim Çağlar kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. — Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 11 Aralık 2017

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Vefatını derin üzüntüyle öğrendiğim partimizin kurucularından, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine,sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 11 Aralık 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 11 Aralık 2017

Kaynak: TRT Haber