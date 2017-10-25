'İstanbul-Semerkant tarifeli seferleri 2018'de başlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Can Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Türkiye'de bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Erdoğan, bu ziyaretin öneminin özellikle 20 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve çok verimli geçtiğini belirterek, ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda iş birliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Özbekistan'ın Orta Asya'da 31,5 milyon nüfusu, çok zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla her açıdan stratejik bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyanın en büyük 7'nci doğalgaz, 4'üncü uranyum, 6'ncı pamuk üreticisi ve 2'nci büyük pamuk ihracatçısı konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

İkili ticaret hacminin 2016'da 1,2 milyar dolar civarında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, bu yılın ilk 8 ayında ise 900 milyon doların aşıldığı bilgisini paylaştı.

"Bir müjde vermek istiyorum"

Erdoğan, bu rakamların kısa zamanda yukarılara çekileceğine işaret ederek, bu noktada her iki ülkenin iş adamlarında kararlılığın görüldüğünü söyledi.

İş adamlarına verilen desteğin tam olduğunu yineleyen Erdoğan, Özbekistan'ın şu anda çok kararlı bir yürüyüşle ciddi yatırımlara adım attığını, Türkiye'nin de tüm tecrübe ve imkanlarıyla Özbekistan'a yardımcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin müteahhitlik alanında dünyada 2'nci sırada önemli bir konum teşkil ettiğine değinerek, "Bu alandaki tecrübelerimizi Özbekistanla paylaşmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek 'Türk-Özbek İş Formu'nun da her açıdan verimli ve bereketli geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmede ele alınan en önemli konulardan birisinin de kültür ve turizm olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle turizm noktasında tabii ki Taşkent-Semerkant-Buhara buralar bizim için çok büyük önem arz ediyor. Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Bu kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, tüm Türk dünyasında, İslam dünyasında önemli bir yeri var. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız.

Hatta değerli kardeşimin de bana ifade ettiği gibi orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi inşallah bir Türk müteahhitiyle hayata geçireceğiz. Burada ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum. Türk Hava Yolları (THY) inşallah 16 Mart tarihinde İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı birbiriyle kaynaşma fırsatını bulacak."

Erdoğan, Özbek şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu kısmında Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un "Muzaffer ol, galip ol, güçlü ol. Dostun yarin ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin, ulu insanlık aleminde." dizelerini okudu.

Erdoğan, Türkiye'nin de Özbekistan'ın dostu, kardeşi ve karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ettiğini vurgulayarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini Allah'tan diledi.

Bu arada, ortak basın toplantısı öncesinde, Türkiye ile Özbekistan arasında çeşitli alanlarda 20 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA