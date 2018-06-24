İstanbul 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım yapıldı. Milletvekili Genel Seçimi sonucuna göre İstanbul'da en fazla oyu yüzde 42,52 ile AK Parti aldı. CHP ise yüzde 26,60 ile ikinci sırayı aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise en fazla oyu yüzde 50,01 ile AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, yüzde 36,88 ile Muharrem İnce takip etti.

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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

İstanbul'da Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

CUMHUR İTTİFAKI

AK Parti: 42,52

MHP: 8,27

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MİLLET İTTİFAKI:

CHP: 26,60

SP: 1,51

İYİ PARTİ: 8,07

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HDP: 12,57

Diğer: 0,43

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İstanbul'da sandıkların yüzde 99,94'ü açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 50,01

Muharrem İnce: 36,88

Meral Akşener: 4,76

Selahattin Demirtaş: 7,22

Temel Karamollaoğlu: 0,94

Doğu Perinçek: 0,19

6 ADAY YARIŞTI

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullandı. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katıldı. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer aldı.

Kaynak: TRT Haber