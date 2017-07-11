İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 8 ilde 105 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bylock kullanıcısı oldukları ve darbecilere teknik destek verdikleri gerekçesiyle teknoloji şirketlerinde görev yapan şüpheliler hakkındaki gözaltı kararları bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı.

Sabah saatlerinde belli adreslere giren İstanbul polisi, şüphelileri gözaltına alırken, arama da yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.