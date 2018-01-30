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İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerine sözde eğitim danışmanlığı yaptıkları öne sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
60 adrese eş zamanlı operasyon
 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyon kapsamında bazı zanlıların gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
 
 
AA
Etiketler: İstanbul, FETÖ operasyonu, Başsavcılık
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