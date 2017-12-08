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İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu: 56 gözaltı

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu: 56 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 56 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adreslerdeki aramalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, gözaltı, bylock
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