İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı bu yıl açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti hükümetinin bu güne kadar taahhüt ettiği tüm planları, projeleri hayata geçirdiğini vurgyulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı ünvanını alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının bu sen açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının açılışını bu yıl yapacağız. pic.twitter.com/o9mcjcI6Bt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir türlü usanmadılar.

- AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.

"Siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik"

- Afaki sözlerle milletimizinden oy toplamanın peşine düşmedik, sırf birkaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik, hele hele anamuhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Popülist söylemlere asla prim vermedik.https://t.co/C2inm0ZQEN pic.twitter.com/BwcRkz9je1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız"

- Olimpiyat stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek proje ile futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek proje ile futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız.https://t.co/C2inm0ZQEN pic.twitter.com/fmDmomcxkO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

19 bin kilometre bölünmüş yol

- Geldiğimizde 6100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, biz bunun üzerine 19 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol ilave ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimizde 6100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, biz bunun üzerine 19 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol ilave ettik.https://t.co/C2inm0ZQEN pic.twitter.com/wUuXGXR5jA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Kanal İstanbul'u bu yıl başlatacağız"

- Hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi, ne oldu gecikmenin bedeli? Bir gemi geldi, yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik.

"Komşularımız bizi mülk sahibi yaptı"

- Savunma Sanayii'ne bir tane İnsansız Hava Aracı (İHA) alalım dediğimizde bize dost görünenler "Kongre'den izin çıkmadı" diyordu. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alalım dediğimizde "kusura bakmayın Kongre'den izin çıkmadı." ama bu komşular bizi şimdi mülk sahibi yaptılar. Şimdi SİHA da üretiyoruz, İHA da üretiyoruz. Şimdi onların çok daha üst kademe olanlarını da ALlah'ın izniyle üreteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi SİHA da üretiyoruz, İHA da üretiyoruz. Onların çok daha üst kademelerini de Allah'ın izniyle üreteceğiz.https://t.co/G41WnjY1FG pic.twitter.com/y1TmNivSh5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi öncesinde Başakşehir Stadyumu önünde halka seslendi.

- Afrin'de durdular mı, kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. 81 milyon tek milletiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil yalnızca bizi yaradan Allah onları sevdiği için severiz.

"Bilet paralarını veririz"

- Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onlara gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Yol paralarını da biz veririz. Bizim bu vatan için canını feda edebilecek kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de halka hitap ediyor. https://t.co/kMDgKzh88G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber