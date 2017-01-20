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Buradasınız : » » İstanbul Emniyeti'ne silahlı saldırı girişimi

İstanbul Emniyeti'ne silahlı saldırı girişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş açıldığı, saldırıda binanın dış bahçe duvarının isabet aldığı, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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İstanbul Emniyetine silahlı saldırı girişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldığı, binanın bahçe duvarının isabet aldığı saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Vali Şahin'den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: istanbul saldırı, istanbul emniyet müdürlüğü
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