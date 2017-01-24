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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerine 80 müdür yardımcısı ataması gerçekleştirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerine müdür yardımcısı atamaları yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ve 41 şube müdürlüğüne, 47'si dördüncü sınıf emniyet müdürü, 33'ü emniyet amiri olmak üzere 80 emniyet müdür yardımcısı atandı.

Dördüncü sınıf emniyet müdürlerinden 24'ü şubelerde, 23'ü ise ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi. Aynı şekilde, emniyet amirlerinden 17'si şubelerde, 16'sı ise ilçelerde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde geçen hafta 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti.

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