  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.

Etiketler: uyuşturucu ticareti, istanbul emniyet müdürlüğü
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