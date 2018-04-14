İstanbul dünyanın sayılı şehirleri arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında AK Parti hükümetinin İstanbul'a kazandırdıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul bugün dünya şehirleri arasında çok iyi bir yere geldiyse bunun rastgele olmadığının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- 16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı, suyu olmayan bir İstanbul aldık mı, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı, o çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu.

- Hükümetlerimiz döneminde İstanbul'a 210 milyar liralık yatırım yaptık. Marmaray'la, Avrasya Tüneli'yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımı hem çeşitlendirdik hem kolaylaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetlerimiz döneminde İstanbul'a 210 milyar liralık yatırım yaptık.https://t.co/Lvqy9iThkN pic.twitter.com/78XteJRy94 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Karadan gemiler yürüten ecdadın, denizin altından araçları yürüten torunları"

- Şu Boğaz'ı düşünün. Boğaz'ın içinde biz geldiğimizde ne vardı? Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, iki Fatih Sultan. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Benim dedim Fatih Sultan Mehmet Han, karadan gemileri yürütmüştü. Eğer biz onun torunuysak, biz de denizin altından yürütmemiz lazım.' dedik. Biz de ne yaptık? Denizin altından Marmaray'ı yürüttük. Şimdi Marmaray'dan trenler gidiyor mu? 'Yetmez' dedik. Ne olacak? 'Bir de' dedik 'Otomobilleri de yürütelim.' Bu sefer Avrasya tünelini yaptık mı? Şimdi Avrasya tünelinden de otomobillerle geçiyor muyuz? Dedik ki 'Bu da yetmez.' Ne olacak? 'Asya ile Avrupa'yı üçüncü bir köprüyle de birbirine bağlayalım.' dedik. Bu defa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık mı? Niye yaptık? Çünkü ağır vasıtalar Fatih Sultan'dan gidince trafik tıkanıyordu. Onları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne aktardık.

"İstanbul-Bursa arası 1 saat 15 dakikaya indi"

- İzmir-İstanbul arasını aşağı indirelim, zamandan kazanalım. Ne yaptık? Körfez geçişine Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul'dan Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidiyoruz. Eskiden 3, 3,5 saat, 4 saat, şimdi 1 saat 15 dakika. Bunu yapan biz AK Parti zihniyeti."

"Sağlıkta Türkiye dünyanın sayılı merkezlerinden biri"

- Sağlıkta İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Son 15 yılda 51'i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı aşan 16 yeni sağlık merkezinin inşaası sürüyor.

- Şehrin her iki yakasına da ayrı ayrı toplam 7 bin kapasiteli 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz. Bu taraftaki hastane hızlı ilerliyor. İnşallah yakın zaman da Anadolu yakasındaki hastanemizin de ihalesini yapıp inşaasına başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 15 yılda İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık.https://t.co/Lvqy9iThkN pic.twitter.com/P0DnfQPEXZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

5 yılda 156 bin konut

- Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar, aslına uygun yenilemeler, kadim mimarimize uygun yeni projelerle İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık.https://t.co/Lvqy9iThkN pic.twitter.com/489uwvBFjm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Boğazın altını sadece ulaşım değil, su borusu tünelleriyle de geçtik"

- İçme suyu ve temizlik sorunu eskiden İstanbul'un korkulu rüyasıydı. Bugün İstanbul ülkemizin içme suyu sorunu olmayan büyükşehirlerinin başında geliyor. Pek çok yatırımla su meselesini kökünden çözdük. Bunun için boğazın altını sadece ulaşım değil su borusu tünelleriyle de geçtik. Ömerli barajından bu tarafa boğazın altından içme suyu hattı döşedik.

İki dev proje için müjde

- Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da inşaa ediyoruz. İlk etabını inşallah yıl sonuna doğru açıyoruz. Kanal İstanbul dünya çapında bir proje onun da temelini inşallah yıl sonuna varmadan atmış olucaz.

"Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak"

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet seçimlerinin ilk seçimi olan 2019 Kasım'ının ardından, artık bu ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Ne istismar siyaseti yapanların, ne bürokratik oligarşinin, ne kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye'ye doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne istismar siyaseti yapanların ne bürokratik oligarşinin ne kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye'ye doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz.https://t.co/Lvqy9iThkN pic.twitter.com/1fbZ1hZ92F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber