  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden adaylara ücretsiz rehberlik hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Kariyerin Tercihinde Saklı" sloganıyla LYS'ye giren öğrencilere, ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden adaylara ücretsiz rehberlik hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 13 yılda 500 bini aşkın gence ücretsiz rehberlik hizmeti verilen tercih danışma merkezleri, LYS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarına rehberlik hizmeti veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bu yıl "Kariyerin Tercihinde Saklı" sloganıyla 33 ilçedeki 48 noktada "Tercih Danışma Merkezi" ve "Tercih Danışma Hattı" ile LYS'ye giren öğrencilere, ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor.

Geçen hafta hizmet vermeye başlayan tercih danışma merkezlerine, üniversite adayları yoğun ilgi gösteriyor. Kentin 33 ilçesinde kurulan tercih danışma merkezlerine gidemeyen üniversite adayları için oluşturulan 0212 600 87 00 numaralı "Tercih Danışma Hattı" ile de tüm Türkiye'ye rehberlik hizmeti veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıldır hizmet verilen tercih danışma merkezleri, bugüne kadar 500 binin üzerinde adayın üniversite tercihine katkı sağladı.

Meydanlarda ve belirlenen noktalarda 26 Temmuz'a kadar hizmet verecek tercih danışma merkezlerinin bulunduğu yerler için "https://tercih.ibb.istanbul/icerik/hangi-noktalardayiz/" adresi ziyaret edilebilecek.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz rehberlik hizmeti, LYS sonuçları, üniversite adayları
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