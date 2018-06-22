İstanbul Anadolu Yakası'na şehir hastanesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kartal'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Benim kardeşlerim gereken dersi verecek"

- Hatırlayın o Kartal'ın halini, suyumuz var mıydı, yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra CHP zihniyeti burada. Memnun musunuz? Var mı hizmet? Bütün bu sahil düzenlemelerini biz yaptık. Sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon yatırım yaptık. Pazar inşallah farklı olacak. Akşam ATV A Haber ortak yayını izlediniz mi? Orada anlattıklarımı dinlediniz. Nasıl buldunuz? Bay Muharrem birçok yerlerde birşeyler anlatıyor. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a vereceği bir şey var mı? Ya onun kendine faydası var mı Kartal'a olsun? Nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara pazar günü Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Benim kardeşlerim, vatandaşlarım gereken dersi verecek.

"Sizden aldığımız icazetle durmak yok, yola devam"

- Martta belediye seçimleri var. Bay Kemal aday olacak değil. Kağıthane'ye geldi, Kağıttepe dedi. İstanbullu sana dersi vermez mi verir. Bu seçimle beraber nereye hazırlanıyoruz? Hem inşallah sizden aldığımız icazetle durmak yok, yola devam. Eğitimde yaptıklarımızı biliyorsunuz. 208 bin derslik yaptık Türkiye genelinde. 580 bin öğretmen atadık. Bu aynı zamanda kaliteyi getiriyor. Bay Kemal ne diyor, ne kadar öğretmenliğe geçmek isteyen varsa hepsini alacağım. İnanıyor musunuz? İhtiyacın varsa ihtiyacın kadar alırsın. İhtiyacın olmayanı alırım dersen bu sadece palavradır, oy toplamanın istismarıdır.

"Anadolu Yakası'na şehir hastanesi yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Anadolu yakasına Şehir Hastanesi yapıyoruz.https://t.co/zlDX2qeKf4 pic.twitter.com/DnSxNg1oIV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Haziran 2018

- Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi? SSK'da az çile çektirmedi. Oraya gitmeye gerek yok. Şimdi bir de Anadolu Yakası'na şehir hastanemizi yapıyoruz. Eski Samandıra'daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu Yakası'nın sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak. Şimdi ne diyorlar? 'Ben niye şehir hastanesi yaptırayım?' Kim diyor bunu? Adaylardan bir tanesi. Sen ne için geliyorsun o zaman? Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıracaksın ne, onu söyle. Ya siz niye geliyorsunuz? Proje söyle proje. Yoksa memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz.

"Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibi"

- Sizden bir ricam var. Bu dönem iki önemli projemiz var. Biri millet bahçeleri bir tanesi millet kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir millet bahçesini biz yapacağız. Bir de güzel millet kıraathanesi yapacağız. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ne gereği var diyorlar. Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprüye de aynısını söylediler. Onun şöyle ücreti var bunun böyle var. İşine gelenden geç, pahalı olandan geçme. Bay Muharrem sen diğerlerinden geç. 15 sonra bu köprü diğerleri gibi olacak. Biz bunları yaptık, hala yapıyoruz. Marmaray var.

"O partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu ya?"

- Bay Muharrem'in ilk işi, gitti Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret etti. Diğerleri ne dedi, 'Cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor' O partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu ya? Pazar günü, ben milletime inanıyorum. Milletim de bunlara gereken dersi inşallah verecek.

Kaynak: TRT Haber