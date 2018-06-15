‘İsrail’in kanunları suistimal ettiğini düşünüyorum’

Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da dönüş öncesi Tel Aviv Havalimanı’nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Ebru Özkan’ın kardeşi Elif Özkan, TRT World’den Mehmet Kara’nın sorularını yanıtladı.

Özkan, “Ablamın sadece güvenlik tehdidi nedeniyle tutulduğunu biliyoruz. Başka hiçbir gerekçe yok, hiçbir sebep yok” dedi.

“Ablamın hiçbir şekilde böyle bir bağlantısı yok”

İsrail’in “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi” şeklindeki suçlamalarını değerlendiren Özkan, “Ablamı en yakından tanıyan kişi benim. Ablamın hiçbir şekilde böyle bir bağlantısı yok. Tek yaptığı şey oraya giderken yanında sadece küçük çocuklar için çikolata, balon gibi şeyler götürdü. Bilmiyorum bunu mu terör olarak algılıyorlar. Başka hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Özkan, ne kendisinin ne ailesinin ne de ablasının siyasetle ilgisinin olmadığını belirterek, İsrail’in neyi tehdit olarak algılamış olduğunu bilmediğini, ablasının çok sıradan bir vatandaş olduğunu söyledi.

“Açıkçası inanmıyorum 7 gün sonra da bırakacaklarına”

İsrail’in gözaltı süresini 7 gün daha uzatmasının kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Özkan, “7 gün söylendi ama bunun sonunda ne olacağı hiç belli değil. Büyükelçilik, avukat bunun sonucunda serbest bırakılacak veya şu olacak diyemiyorlar. Çünkü bu 7 günün sonunda tekrar böyle bir şey olabilir. İsrail tamamen haklarını kullanıyor. Nasıl bir hakları var onu da bilmiyorum aslında ama sürekli uzattıkça uzatıyor. Ben açıkçası inanmıyorum 7 gün sonra da bırakacaklarına” diye konuştu.

“15 gün uzatılacaktı ama 7 güne indirildi”

İsrail’in kanunları suistimal ettiğini söyleyen Özkan, “Avukat ablamla doğrudan görüşemiyor. Görüşme talep etti. Sadece Pazar veya Pazartesi görüşebileceğini söylediler. Savunmasını ablam ilk mahkemede kendisi yapmış. Avukat da devreye girmiş. Avukat, 7 gün uzatıldığını, elinden geleni yaptığını söyledi. Hatta sanırsam 15 gün uzatılacaktı ama 7 güne indirildi. Başka söylediği bir şey yok. Çünkü başka bir şey yok yani” dedi.

“Dışişleri’yle irtibat halindeyim”

Bakanlıklarla görüşmeler talep ettiğini kaydeden Özkan, “Dışişleri’yle irtibat halindeyim. Bakan’la konuşmadım ama herkesin bilgisinin olduğu söyleniyor. Herkes her şeyin yapıldığını söylüyor. Geri dönüşler oluyor bazı milletvekilleri tarafından. Ama yine de endişeliyiz, bilmiyoruz. Sonuçta ilgilendiklerini söylüyorlar ama göremediğimiz için ailemde endişeli. Eminim bir şeyler yapıyorlardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber