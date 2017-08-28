  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'İsrail'in işgal teşebbüslerine son vermesi gerekiyor'

'İsrail'in işgal teşebbüslerine son vermesi gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin, iki devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor." dedi.

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İsrailin işgal teşebbüslerine son vermesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail yönetiminin, iki devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kudüs'ün çatışma ve gözyaşıyla gündeme gelmesini istemiyoruz"

Erdoğan, "Dört asır boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma, kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır." şeklinde konuştu.

"İki devletli çözüm, uluslararası toplumun tarihi bir yükümlülüğü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İki devletli çözüm, aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir yükümlülüğüdür." dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Soruna çözüm bulunması, barışın sağlanması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, aynı zamanda İsraillilerin de hayrınadır. Son hadiselerde de gördüğümüz gibi gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Türkiye olarak her zaman barış sürecini canlandırmaya yönelik çabalara destek verdik, vermeye de hazırız. Burada başarının anahtarının Filistinlilerin hak ve hukukunun korunmasından geçtiğinin de bilinmesi gerekiyor."

Etiketler: kudüs, İsrail'in işgal teşebbüsleri, cumhurbaşkanı erdoğan
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