İsrail'in Gazze'deki katliamı yurt genelinde protesto edildi

Taksim'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı, "İşgale Karşı Ses Ver" eylemiyle ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto ediliyor.

"İşgale Karşı Ses Ver" adıyla düzenlenen protesto için Taksim Tünel’de toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşlar, pankart açıp Türk ve Filistin bayrakları ile buradan Galatasaray Meydanı’na yürüyüşe geçti.

Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren gruptakiler, tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Galatasaray Lisesi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından, protesto eylemi sivil toplum kuruluşu yetkililerinin açıklamalarıyla devam ediyor.

Şanlıurfa'da 'Kudüs' protestosu

Şanlıurfa Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi.

Sık sık "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık" sloganları atan, aralarında kadınlarında bulunduğu grup, tekbir getirdi.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, ABD'nin kararını "pervasızlık ve had bilmezlik" olarak gördüklerini söyledi.

Öte yandan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Siverek ilçesinde de protesto edildi.

Güzelkuyu Meydanı'nda toplanan grup, "Kudüs Müslümanlarındır" yazılı döviz ve pankartlar açarak basın açıklaması yaptı.

Batman'da 55 STK'dan İsrail protestosu

Batman'da 55'i aşkın sivil toplum kuruluşu ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

Mustazaflar Cemiyeti öncülüğünde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Batman Kudüs için Yürüyor" teması ile yapılan yürüyüş Pınarbaşı Mahallesi Diyarbakır Caddesinde başladı.

"Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Müslüman uyuma Filistine sahip çık", "Kudüs'ün feryadı birleştirecek ümmeti" sloganları eşliğinde Gülistan Caddesi'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mustazaflar Cemiyeti Batman Şube Başkanı Fevzi Aydın, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Konsolosluk önünde toplanan grup adına konuşan Sema Akyol, emperyalist ABD'nin kararını kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Müslümanlar olarak diyoruz ki küresel zulmün ve adaletsizliğin bu kadar ayyuka çıktığı ve sözün kar etmediği durumda keskin bir bilinçle başımıza getirilmeye çalışılan bütün oyunların farkın olmak zorundayız."

Basın açıklamasının ardından grup, "Katil Amerika Filistin'den defol" sloganları attı.

Kaynak: AA