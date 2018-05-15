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İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle, İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İsrailin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamına en net tepki Türkiye'den geldi. Türkiye, İsrail'in Gazze'de şehit ettiği Filistinlileri anmak için 3 gün yas ilan etti. Bayraklar yarıya indirildi. 

Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin Ankara'ya çağrıldığını açıklamıştı.

İsrail askerleri, Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliğinin açılış gününde Filistinlilerin barışçıl gösterilerini kana buladı.

Protestoculara ateş açılması sonucu 60 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazlası yaralandı. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: israil, gazze, filistin, Dışişleri
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