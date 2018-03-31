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Buradasınız : » » İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli

İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli

Adalet Bakanı Gül, İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin, "İsrail yönetimini kınıyoruz. Hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." dedi.

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İsrail Ortadoğuya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Gül, açıklamasında, "Filistinlilerin barışçıl gösterilerini orantısız güç kullanarak kana bulayan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz. İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: abdulhamit gül, israil, gazze
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