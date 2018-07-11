İsrail mahkemesinden Ebru Özkan'a şartlı tahliye kararı

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Asker Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özkan, polis eşliğinde getirildi.

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirildi

Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Özkan'ın moralinin yerinde olduğu görüldü.

Özkan, duruşma öncesi ailesine ve Türkiye'ye selamlarını gönderdi. Askeri mahkemedeki duruşmada Özkan'ın avukatları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu.

Mahkeme savcılık kararını reddetti

Duruşmaya bakan askeri hakim, iddia ve savunma makamlarının davaya ilişkin görüşlerini dinledi.

Hakim, davaya ilişkin kararını önümüzdeki saatler içerisinde açıklayacağını belirterek duruşmaya son verdi.

Mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, şartlı tahliye kararına askeri savcılığın yaptığı itirazın reddedildiğini söyledi.

Hamayse, İsrailli yargıcın, müvekkili ile ilgili Salim Askeri Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmettiğini belirtti.

"Delillerin yetersiz olduğunu ispat etmek için çalışacağız"

Özkan'ın avukatı Remzi İktilat, İsrail'in hukuksuzluğuna dikkat çekerek, delillerin yeterli olmadığını söyledi.

İktilat, "Biz dosyanın devamlılığı açısından mahkemenin önünde delillerin yetersiz olduğunu ispat etmek için çalışacağız. İsrail savcılığı dosyayı siyasi olarak ele aldı ve yasal olmayan bir açıdan hazırladı ve biz bunu ispat edeceğiz."

20 bin lira kefalet ödeyecek

Özkan, 20 bin Türk lirası karşılığı, yani İsrail parasıyla 15 bin Şekel kefalet ödeyecek.

Haftada iki kere de karakola giderek imza atacak.

4 asılsız suçlama

İsrail savcılığının hazırladığı iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve ülkenin düzenini bozmak" gibi 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. Özkan bütün suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargılanacak olan Özkan, dava bitene kadar İsrail'de kalacak.

Kaynak: TRT Haber, AA